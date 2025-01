In einigen Teilen der Welt bebt die Erde öfter als in anderen. Das liegt an den tektonischen Platten. Damit sind dicke Erdplatten gemeint, die unter der Oberfläche unseres Planeten liegen. Reiben sie aneinander, können Beben entstehen. In der Region rund um Tibet kommt das besonders häufig vor. Mehr darüber, wie Erdbeben entstehen, lest ihr hier: