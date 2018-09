Zwei schwere Erdbeben erschütterte am Freitag den Meeresboden vor der Küste der indonesischen Insel Sulawesi in Südostasien. Die Beben waren so stark, dass sie auch auf weiter entfernten Inseln noch zu spüren waren. Die gewaltigen Schäden und die vielen Toten und Verletzten, die es nun gibt, haben aber nicht nur mit den Erdbeben zu tun. Verantwortlich für die gewaltige Zerstörung ist vor allem ein Tsunami. Tsunamis sind riesige Flutwellen, die entstehen können, wenn starke Erdbeben unter dem Meeresboden stattfinden.