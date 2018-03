Der Tsunami zerstörte allerdings nicht nur Wohnhäuser. Er traf auch das Atomkraftwerk Fukushima und zwar so stark, dass es schwer beschädigt wurde. Im Atomkraftwerk kam es zu einer Kernschmelze und radioaktive Strahlung gelangte in die Umwelt.



Die Umgebung ist so stark radioaktiv verstrahlt, dass es für Menschen nun sehr gefährlich ist, dort zu leben.