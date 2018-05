Heiße Lava fließt durch ein Waldgebiet. Quelle: reuters

Der Vulkan Kilauea liegt auf "Big Island" (auf deutsch: Große Insel), das ist eine der Inseln, die zu Hawaii gehören. Der Kilauea ist einer der aktivsten Vulkane der Welt. Er bricht immer wieder aus. Auf Deutsch bedeutet der Name Kilauea übrigens "spucken". Und in den vergangenen Tagen spuckt er ordentlich. Erst mal sieht es nicht so aus, als ob sich der Vulkan in den nächsten Tagen beruhigen wird.



Der Vulkan Kilauea ist eher flach und erstreckt sich über ein großes Gebiet. Das liegt daran, dass der Kilauea ein sogenannter Schildvulkan ist. Was das bedeutet, erfahrt ihr hier: