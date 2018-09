Anlässlich Erdoğans Besuch wehen die Fahnen vor dem Brandenburger Tor. Quelle: dpa

Während des Besuchs des türkischen Präsidenten in Deutschland sind mehrere Demonstrationen geplant - sowohl von Anhängern Erdoğans, die den türkischen Präsidenten unterstützen möchten, als auch von Gegnern.



Viele Kritiker Erdoğans finden es nicht richtig, dass Erdoğan in Deutschland mit so vielen Feierlichkeiten empfangen wird. Sie fordern, dass die deutschen Politiker und Politikerinnen bei dem Besuch die Probleme in der Türkei deutlich ansprechen sollten. Sie sollten also zum Beispiel klar sagen, dass es nicht in Ordnung ist, Journalisten ohne klaren Grund ins Gefängnis zu bringen und damit die Pressefreiheit zu gefährden.