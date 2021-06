Der dänische Fußballer Christian Eriksen bei einem Spiel im Jahr 2020

Quelle: Tim Goode/PA Wire/dpa

Das war am Samstag noch nicht klar. Kurz vor der Halbzeitpause musste das EM-Spiel Dänemark gegen Finnland unterbrochen werden. Denn Eriksen ist auf dem Spielfeld einfach umgefallen. Seine Mannschaftskollegen und die Fans im Stadion waren geschockt. Zum Glück sind bei großen Fußballspielen immer Rettungssanitäter und Ärzte am Spielfeldrand, die im Notfall schnell helfen können. Sie mussten sich am Samstag schnell um den dänischen Spieler kümmern. Dass es Eriksen nun wieder besser geht liegt auch daran, dass ihm sehr schnell geholfen wurde.