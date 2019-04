ZDFtivi | logo! - Der Brauch des Aprilscherzes

Am 1. April ist es Brauch, jemanden mit einem Scherz hereinzulegen. Das nennt man "in den April schicken". Es ist nicht ganz genau klar, wann und wo der Brauch des Aprilscherzes entstanden ist. Am Wahrscheinlichsten sind aber diese Erklärungen.