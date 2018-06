ZDFtivi | logo! - Raumsonde Cassini

Cassini startete vor knapp 20 Jahren zu einer weiten Reise in den Weltraum. Die Raumsonde hat Bilder an die Erde geschickt und dazu jede Menge Daten. Wissenschaftler aus vielen verschiedenen Ländern haben an Cassini mitgearbeitet. logo! erklärt euch das …