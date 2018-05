ZDFtivi | logo! - Datenschutzgrundverordnung

Persönliche Daten sollen besser geschützt werden. Seit dem 25. Mai 2018 müssen sich Firmen, Behörden und so weiter in der Europäischen Union, also auch hier in Deutschland, an strengere Regeln in Sachen Datenschutz halten. Aber was bringt das eigentlich?