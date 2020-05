Bald gilt in allen Bundesländern eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen und in den meisten auch beim Einkaufen. Es gibt viel Diskussionen darum: Ist diese Pflicht gut oder nicht? Wir erklären euch, was dafür und was dagegen spricht.

Beitragslänge: 1 min Datum: 24.04.2020 Verfügbarkeit: