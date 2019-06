In New York in den USA gibt es viele große Gebäude mit großen verglasten Flächen. Doch für das Klima sind diese Gebäude oft problematisch. Dagegen will der Bürgermeister der Stadt nun etwas unternehmen.

