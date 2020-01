Am 6. Januar wird der Dreikönigstag gefeiert. In der Bibel wird erzählt, dass ein heller Stern den Heiligen Drei Königen den Weg zu Jesus Stall gezeigt hat. Aber was sagen Forscher und Forscherinnen eigentlich zu dieser Geschichte?

