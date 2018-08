ZDFtivi | logo! - Währungskrise in der Türkei

Das Geld in der Türkei verliert an Wert. Die Menschen können sich für das gleiche Geld also immer weniger kaufen. Normalerweise sorgt die Zentralbank eines Landes dafür, dass der Geldwert stabil bleibt. Doch das scheint gerade nicht zu funktionieren.