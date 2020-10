Indien ist eines der Länder auf der Welt, in denen Kinderarbeit am stärksten verbreitet ist. Und das, obwohl sie dort eigentlich verboten ist. Wir erklären euch, warum Kinder in Indien überhaupt arbeiten müssen – und was das genau bedeutet.

