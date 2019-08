Sportliche Geländewagen, auch SUVs genannt, sind zurzeit ziemlich beliebt. Warum es in Deutschland so viele SUV-Fans gibt und warum andere das überhaupt nicht verstehen können, erklären wir euch am Beispiel von Brigitte und Ralf.

