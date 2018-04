ZDFtivi | logo! - Neue Krabbenart stellt Ostseebucht auf den Kopf

Eine Bucht an der Ostseeküste des Landes Estland steht Kopf: Und zwar die Unterwasserwelt dort. Eine neu eingewanderte Krabbenart verändert die Tier- und Pflanzenwelt. logo! erklärt, warum das so ist und wo die Krabbe eigentlich her kommt.