ZDFtivi | logo! - Die Krankheit Online-Spielsucht

Die Sucht nach Online-Spielen gilt jetzt offiziell als Krankheit - also wenn man nicht mehr aufhören kann, zu zocken. Das hat die Weltgesundheitsorganisation WHO beschlossen. Doch was bedeutet das? Und was spricht dafür und was dagegen? logo! erklärt's.