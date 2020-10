Ab Montag, also dem 2. November, gelten wieder strengere Corona-Regeln in Deutschland. Dann dürfen auch Kulturschaffende, also Künstlerinnen und Künstler, nicht mehr auftreten. logo! erklärt euch, warum das ein großes Problem für sie ist und was sie von...

1 min 1 min 30.10.2020 30.10.2020 Video herunterladen