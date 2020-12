"Homeschooling" ist ein Begriff, der vor allem in anderen Länder wie den USA verwendet wird. Dort bedeutet "Homeschooling" so viel wie Heimunterricht. Allerdings werden die Kinder dabei nicht per Video von ihren Lehrerinnen oder Lehrern aus der Schule unterrichtet. Mit "Homeschooling" ist gemeint, dass Kinder von ihren Eltern oder zum Beispiel von einem Privatlehrer unterrichtet werden. In Deutschland ist das in den meisten Fällen verboten, denn es gibt eine Schulpflicht. Jedes Kind muss also an einer Schule angemeldet sein. Eltern, die ihre Kinder nicht an einer Schule anmelden, können bestraft werden.



In der Corona-Pandemie wird der Begriff "Homeschooling" in Deutschland häufig verwendet, um zu beschreiben, dass Kinder wegen der Schulschließungen zuhause lernen müssen. Dieser Begriff ist allerdings irreführend. Denn die Kinder werden zwar auch häufig von ihren Eltern unterstützt, den Unterricht gestaltet aber meist der Lehrer oder die Lehrerin aus der Schule. Und die Schule entscheidet darüber, wie der Unterricht abläuft. Viele kritisieren deshalb, dass der Begriff "Homeschooling" nicht ganz richtig sei. Besser wäre zum Beispiel "Fernunterricht" oder "Distanzunterricht".