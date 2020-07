Während der Corona-Krise mussten einige Läden eine Zeit lang zu bleiben - und auch danach kamen nicht so viele Kunden wie normalerweise. Zum einen, weil man mit Mundschutz und Abstand nicht so gemütlich shoppen gehen kann wie sonst. Zum anderen, weil viele Leute wegen der Corona-Pandemie auch weniger verdienen und deshalb nicht ganz so freudig Geld ausgeben. Der Wirtschaft geht es also nicht so gut. Die Mehrwertsteuersenkung soll dafür sorgen, dass wieder mehr gekauft wird.