ZDFtivi | logo! - Verschmutzte Arktis

Forscher haben das Eis der Arktis untersucht und dabei Mikroplastik gefunden, also winzig kleine Plastikteilchen. Und zwar so viele, wie noch nie zuvor. In einem Liter Eis waren bis zu 12.000 solcher Plastikteilchen. logo! erklärt euch, wo das ganze …