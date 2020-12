Niemand soll mehr obdachlos sein - wie kann das gehen?

Europa-Politiker und -Politikerinnen haben diese Woche gesagt, dass sie in den kommenden zehn Jahren die Obdachlosigkeit beenden möchten. Es soll also in Europa niemand mehr auf der Straße leben müssen. Was dafür passieren müsste, erklären wir euch.

