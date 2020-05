Klar, an Ostern kommt der Osterhase, wir färben oder bemalen Eier und es gibt Schoko-Eier und -Hasen. Aber was steckt nochmal hinter dem Osterfest, was genau feiern wir da eigentlich? Hier könnt ihr sehen, was in der Bibel dazu steht.

Beitragslänge: 1 min Datum: 11.04.2020 Verfügbarkeit: