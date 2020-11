Was ist der Sinn des Lebens? Was ist Wahrheit? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigen sich Philosophen. Heute ist Welttag der Philosophie. Er soll Philosophie der Öffentlichkeit näher bringen. logo! erklärt euch, was dahinter steckt.

1 min 1 min 19.11.2020 19.11.2020 Video herunterladen