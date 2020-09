Um Julian Assange gibt es immer wieder Aufregung. Gerade steht er in Großbritannien vor Gericht. Das muss entscheiden, ob er in die USA gebracht werden darf. Dort droht ihm eine lange Gefängnisstrafe wegen Spionage. Hier erfahrt ihr, was dahinter steckt.

something 1 min something 24.02.2019 Video herunterladen