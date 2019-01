ZDFtivi | logo! - Shutdown: Was bedeutet das?

In den USA gibt es seit Wochen einen "Shutdown". Übersetzt heißt das so viel wie "stilllegen" oder "abschalten". Stillgelegt ist die Regierung der USA, denn sie darf kein Geld ausgeben. Wir erklären euch, wie es dazu kam und was die Folgen sind.