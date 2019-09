Im Sommer wechseln Profi-Spieler oft ihren Fußballverein. Doch das geht nur in einem bestimmten Zeitfenster - und das schließt sich am Montag. Danach darf erstmal nicht mehr gewechselt werden. logo! erklärt euch, wie so ein Spielertransfer abläuft.

