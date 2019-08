In diesem Sommer war es an manchen Tagen so heiß wie noch nie in Deutschland. Jetzt ist die Hitzewelle erst mal vorbei. In vielen Regionen hat es zudem geregnet. Das ist gut. Denn an manchen Orten ist Wasser knapp geworden. Wir erklären euch, warum.

