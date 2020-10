Der US-amerikanische Präsident Donald Trump ist ziemlich umstritten. Auf der ganzen Welt werden er und seine Politik von vielen kritisiert - aber eben auch von anderen gefeiert. logo! erklärt euch, warum er bei seinen Anhängern in den USA so beliebt is...

1 min 1 min 27.10.2020 27.10.2020 Video herunterladen