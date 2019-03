Irgendwann ist an einer Stelle die ganze Braunkohle weggebaggert und die Firmen möchten auch in den Gebieten daneben Kohle abbauen. Manchmal steht in diesen Gebieten ein Dorf, wie zum Beispiel jetzt die Ortschaft Immerath. Die liegt direkt neben dem Tagebau "Garzweiler", der mehrere Kilometer lang und breit ist. Und weil unter der Erde von Immerath eben auch Braunkohle liegt, soll hier der Braunkohletagebau "Garzweiler 2" entstehen. Der wird auch riesig werden und deswegen muss ganz Immerath abgerissen und die Bewohner in eine andere Ortschaft umgesiedelt werden.