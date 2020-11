Seit Samstag steht fest: Joe Biden hat die Präsidentschaftswahl in den USA gewonnen. Sein Amt als Präsident tritt er aber erst am 20. Januar 2021 an, das ist also noch mehr als zwei Monate hin. In der Zwischenzeit muss Biden noch einige Hürden meistern....

