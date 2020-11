Wahlen sind super wichtig für eine funktionierende Demokratie. Aber nach der US-Wahl reden viele Menschen von einer Gefahr für die Demokratie. Warum ist Demokratie so wichtig? Und was läuft da schief in den USA? logo! erklärt es euch.

