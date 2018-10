Anders als Garten- oder Feldwanzen, die sich von Pflanzensäften ernähren, sind Bettwanzen kleine Vampire: Sie saugen Blut. Besonders nach Reisen sind die Parasiten manchmal ein ungewolltes Mitbringsel. Sie verstecken sich im Koffer oder werden von getragener Wäsche angelockt. Dabei genügt es, wenn ein weibliches Tier mit in die Wohnung gelangt. Denn ein einzelnes Weibchen kann Eier für bis zu 300 Nachkommen in sich tragen.



Die Bettwanzen verstecken sich im Schlafzimmer oft in der Nähe des Bettes – daher haben sie auch ihren Namen. In der Nacht werden sie von der Wärme und dem Geruch von Menschen angelockt, die sie dann beißen.