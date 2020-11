In Deutschland dürfen eure Eltern immer sonntags wählen gehen. In den USA finden die Präsidentschaftswahlen dagegen immer an einem Dienstag statt. logo! erklärt euch wieso und wirft dazu einen Blick zurück in die Geschichte.

