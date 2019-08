Am 12. August 2019 war "Überzuckerungstag". Der Tag heißt so, weil bis zu diesem Datum Kinder und Jugendliche im Durchschnitt so viel Zucker zu sich genommen haben, wie eigentlich für ein ganzes Jahr empfehlenswert wäre.

