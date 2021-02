Sarah Thomas heißt die erste Frau, die in einem Super Bowl zum Schiedsrichter-Team gehört. Sie zeigt dem Spieler Austin Reiter, wohin er gehen soll.

Quelle: Kim Klement / usa today sports

Das Finale, der Super Bowl, ist das größte Sportereignis in den Vereinigten Staaten. Bei vielen Fans gibt es an diesem Tag traditionell Hühnchen. Insgesamt werden unglaubliche 1,4 Milliarden, das sind 1.400 Millionen, Hühnerbeine und -flügel an diesem Tag in den USA verputzt, dazu 14.000 Tonnen Chips und 4.000 Tonnen Popcorn. Über 100 Millionen Amerikaner schauen das Spiel jedes Jahr im Fernsehen. Wegen Corona durften am Sonntag allerdings weniger Zuschauer als sonst in das Stadion. Nur jeder dritte Platz war besetzt, 25.000 Besucherinnen und Besucher durften das Stadion betreten. Eine Besonderheit: 7.500 der Eintrittskarten gingen kostenlos an Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten und anderen helfen, die an Corona erkrankt sind. Und noch etwas war an diesem Super-Bowl-Sonntag besonders: Zum ersten Mal war eine Frau Teil des siebenköpfigen Schiedsrichter-Teams.