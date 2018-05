Etwa 1.000 Menschen in Deutschland, die älter als 14 Jahre sind, wurden im vergangenen Herbst dazu befragt, worauf sie beim Thema Ernährung achten. Das Ergebnis wurde am Mittwoch in Berlin vorgestellt. Dabei wurde deutlich, dass viele gerne essen und kochen und dass eine gesunde und nachhaltige Ernährung wichtig ist. Trotzdem werden in Deutschland auch immer mehr Fertiggerichte gegessen, statt zu Hause zu kochen.