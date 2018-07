Staubtrockene Böden und verdorrte Pflanzen: Wenn Landwirte zurzeit ihre Felder betrachten, gibt es kaum Grund zur Freude. So trocken wie in diesem Sommer war es in Deutschland schon lange nicht mehr. Im Osten des Landes ist es sogar die schlimmste Dürre seit mehr als 50 Jahren. Landwirte befürchten deshalb, dass sie in diesem Jahr weniger ernten können als sonst. Besonders stark betroffen sind Getreidefelder, also zum Beispiel Felder mit Weizen und Mais. Etwa um ein Viertel geringer könnte die Ernte in diesem Jahr ausfallen, sagen Experten.