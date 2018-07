Einige Tage lang gab es in Deutschland ziemlich große Aufregung um einen Erpresser. Der Erpresser drohte damit, in ganz Deutschland Lebensmittel zu vergiften, wenn ihm nicht mehrere Millionen Euro Geld gezahlt werden. In einem Geschäft in der Stadt Friedrichshafen am Bodensee wurden auch tatsächlich Gläschen mit vergifteter Babynahrung gefunden.



Die Polizei veröffentlichte dann Fotos von dem Verdächtigen und bekam hunderte Hinweise zu dem Mann. Diese Tipps aus der Bevölkerung halfen der Polizei bei der Suche nach dem Verdächtigen. So konnte am Freitagnachmittag ein 53-jähriger Mann festgenommen werden. Inzwischen hat der Verdächtige gestanden, der gesuchte Erpresser zu sein.