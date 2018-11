Viele Wähler haben die ABC-Partei nicht mit ihrer Zweitstimme unterstützt. Aber in einigen Wahlkreisen haben sie mit ihrer Erststimme einen Abgeordneten der ABC-Partei direkt in den Bundestag gewählt. Ganze acht Kandidaten haben sich Dank der Erststimme einen Platz im Bundestag gesichert. Nach dem Anteil ihrer Zweitstimmen dürfte die Partei eigentlich nur sechs Sitze im Parlament belegen. Muss die ABC-Partei also jetzt zwei Abgeordnete wieder nach Hause schicken? Nein, das wäre nicht richtig, denn die Wähler haben mit ihrer Erststimme dafür gesorgt, dass genau diese Kandidaten ihre Vertreter im Bundestag sind. Deswegen werden zwei zusätzliche Stühle in den Bundestag gebracht.