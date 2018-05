"Sputnik 1" hieß der erste Satellit im Weltall (auf deutsch so etwas wie "Gefährte 1"). Losgeschickt wurde er am 4. Oktober 1957 - also vor genau 60 Jahren. Seine Signale konnten auf der ganzen Welt empfangen werden. Dieser Tag war sehr besonders, weil es vorher gar keine Raumfahrt gab. "Sputnik 1" wurde von dem Land Sowjetunion ins All geschickt. Die Sowjetunion gibt es heute nicht mehr. Zu ihr gehörten damals Russland und einige andere Länder.