Korallen sind nicht nur vom wärmer werdenden Wasser bedroht. Sie werden häufig auch von Taucherinnen und Tauchern zerstört, die sie eigentlich nur anschauen wollen. Fischernetze und Müll, der über den Meeresboden schleift, verletzen die Korallen.

Meeresgebiete, in denen Korallen leben, müssten also zum Beispiel besser vor Menschen geschützt werden. So hätten sie wenigstens ein Problem weniger.