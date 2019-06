An vielen Orten in Deutschland ist gerade der Sommer ausgebrochen. Und ab nächster Woche soll es fast überall richtig heiß werden. Also genau das richtige Wetter, um sich im Freibad abzukühlen. Doch wenn ihr Pecht habt, steht ihr am Schwimmbad vor verschlossenen Türen. Denn: Es fehlen in ganz Deutschland Bademeisterinnen und Bademeister. Einige Schwimmbäder müssen deshalb später aufmachen, früher schließen oder sogar ganz geschlossen bleiben.