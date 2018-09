ZDFtivi | logo! - Neutralitätsgebot an Schulen

Lehrer und Lehrerinnen in Deutschland dürfen in der Schule nicht alles sagen. Denn sie sollen die Schüler mit ihrem Unterricht nicht in bestimmte, zum Beispiel politische, Richtungen lenken. Sie müssen sich nämlich an das Neutralitätsgebot halten.