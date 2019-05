Bei einem anderen Test werden kleinste Teile von menschlichem Blut genutzt, um zum Beispiel Impfstoffe zu testen. So kann man überprüfen, ob in dem Impfstoff Bestandteile enthalten sind, die Fieber auslösen. Wenn es so etwas im Impfstoff gibt, dann können die Forscher das an den kleinen Blutteilchen sehen.