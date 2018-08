Aeolus ist nach einem griechischen Windgott benannt und hat einen Auftrag: Er soll die Winde in der Erdatmosphäre messen. Es sind zwar schon einige Wetter-Satelliten im All, die beispielsweise die Temperatur und die Feuchte messen, aber noch keiner hat den Wind im Blick. Wenn alles so klappt wie erwartet und Aeolus gute Daten über die Winde liefert, könnte es genauere Wettervorhersagen geben. Dann könnten Wetterexperten nämlich besser voraussagen, wie das Wetter in drei oder fünf Tagen wird. Außerdem soll der Wetter-Satellit Informationen darüber liefern, welchen Einfluss die Menschen auf den Klimawandel haben.