Galaktischer Geburtstag

Das ESOC-Kontrollzentrum in Darmstadt wird 50 Jahre alt. Quelle: dpa

In der Stadt Köln in Deutschland werden Astronauten ausgebildet und auf ihren Flug ins All vorbereitet. Und in Darmstadt sitzt das ESOC, das Europäische Raumflugkontrollzentrum (European Space Operations Centre), das diesen September 50 Jahre alt wird. Welche Aufgaben das ESOC genau hat, erfahrt ihr im Video.