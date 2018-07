Seit dem 13. Jahrhundert wurde Estland immer wieder von anderen Ländern erobert: von Deutschen, von Schweden, von Russen. Nachdem Estland schließlich fünfzig Jahre lang zur UdSSR gehört hatte, erklärte es 1990 seine Unabhängigkeit. 2004 ist Estland der Europäischen Union beigetreten. Seit dem 1. Januar 2011 zahlen die Menschen in Estland auch mit dem Euro. In Estland leben etwa 1,4 Millionen Menschen, das sind ungefähr so viele, wie in Hamburg leben.