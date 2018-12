Bei dem Treffen haben die Politiker zum Beispiel darüber geredet, dass Europa den afrikanischen Ländern in Zukunft helfen soll, mehr jungen Menschen eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Außerdem sollen in Zukunft mehr europäische Firmen in Afrika Büros haben, damit in Afrika Arbeitsplätze entstehen. Das klingt erst einmal gut. Die Probleme vieler afrikanischer Länder gibt es allerdings schon ziemlich lange und sie sind sehr kompliziert. Deshalb wird es wahrscheinlich noch lange dauern, sie zu lösen.