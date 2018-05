Manchmal wisst ihr vielleicht gar nicht, welche eurer Daten wo gespeichert wurden. Mit dem neuen Gesetz könnt ihr bei Firmen nachfragen, was sie über euch wissen. Die Firmen, also zum Beispiel auch soziale Netzweke, müssen euch dann zusenden, was sie gesammelt haben. Sie schicken euch dann also einen Brief oder auch eine Mail und ihr könnt alles genau nachlesen.